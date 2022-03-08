ضبط أکثر من 1.5 طن من المخدرات في إيران

وقال العميد أحمد طاهري، اليوم الثلاثاء، إن شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة رصدت بدعم استخباراتي من قوى الأمن الداخلي تحركات أعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من مدينة زاهدان إلی مناطق في وسط البلاد.



وأضاف طاهري: تمكنت الشرطة في هذه العملية من ضبط طن و528 كيلوغرام و100 غرام من أنواع المخدرات.



وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن 3800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.



وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.