الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 آذار 2022 ساعة 19:47

بريطانيا تخطط لحظر واردات النفط الروسية بالتنسيق مع أمريكا

بريطانيا تخطط لحظر واردات النفط الروسية بالتنسيق مع أمريكا
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع على القرار، قوله إن الحظر لن يشمل الغاز الروسي، وإن الخطوة تأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على أن يتم تنفيذ الحظر تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

من المرجح أن يؤدي حظر النفط الروسي إلى زيادة الضغط التصاعدي على أسعار الطاقة في المملكة المتحدة، حيث يواجه البريطانيون بالفعل أزمة في تفاقم تكلفة المعيشة بسبب التضخم والعبء الضريبي الذي يتجه ليكون الأعلى منذ الخمسينيات.

لم يتضح على الفور ما إذا كان الحظر سينطبق على النفط الخام فقط أو سيمتد ليشمل المنتجات المكررة. بين عامي 2019 و2020 ، شكلت روسيا ما نسبته 12% إلى 13% من واردات بريطانيا من النفط الخام والمنتجات المكررة.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق اليوم، أن الرئيس جو بايدن سيعلن حظرا لواردات النفط الروسية، وأنه يعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية.

في الأسبوع الماضي، رفضت ألمانيا فكرة استهداف قطاع النفط والغاز الروسي بعقوبات جديدة، محذرة من أن مثل هذه الخطوة قد "تهدد السلام الاجتماعي". وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، إنه لن يؤيد هذا الحظر نظرا لاعتماد بلاده الكبير على روسيا.
مصدر : وكالات
رقم : 982772
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
8 آذار 2022
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
8 آذار 2022
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
8 آذار 2022
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
7 آذار 2022
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
7 آذار 2022
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
7 آذار 2022
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
6 آذار 2022
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
5 آذار 2022
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني