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الثلاثاء 8 آذار 2022 ساعة 19:49

العصائب: المجتمع الدولي متناقض وكان يجب معاقبة اميركا لتدميرها العراق

العصائب: المجتمع الدولي متناقض وكان يجب معاقبة اميركا لتدميرها العراق
وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي  ان ” الوقفة الأممية مع اوكرونيا تختلف تماما عن وقفتها اتجاه الاحتلال الأمريكي للعراق الذي حطم بناه التحتية ومنظومته الأمنية وجميع انشطته الاقتصادية، والاختلاف في المواقف يؤكد بأن الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي لايتعامل بمعيار واحد اتجاه مع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي ” .

وأضاف ان ” مجلس الامن الدولي فرض على العراق تعويضات للكويت بعد غزوه لها عام 1991 بـ 52 مليار دولار وقد تم تسديدها من قوت الشعب العراقي ” , مطالبا ” المجتمع الدولي التعامل بمعيار واحد من خلال فرض عقوبات وإصدار قرارات تفرض على الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة الاحتلال حيث قامت بتدمير بناه التحتية ومنظومته الأمنية وجميع انشطته الاقتصادية ” .

وأشار السعدي ان ” الاحتلال الأمريكي لم يكن مشرعنا من قبل المجتمع الدولي فضلا عن ادخال الدواعش للعراق بعد ان تم تدريبهم وتسليحهم وباعتراف صريح من قبل الرئيس الأمريكي السابق ترامب ” , مؤكدا ان” العراق لديهم الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك ” .
 
مصدر : وكالات
رقم : 982774
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