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الثلاثاء 8 آذار 2022 ساعة 20:04

‘‘ نور 2‘‘ ...إنجاز جديد لقوات حرس الثورة الاسلامية الايرانية

‘‘ نور 2‘‘ ...إنجاز جديد لقوات حرس الثورة الاسلامية الايرانية
ولمناسبة الاعياد الشعبانية قامت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية صباح اليوم الثلاثاء بوضع القمر الصناعي "نور 2" في المدار 500 كم حول الارض باطلاقه من المنطقة الصحراوية التابعة لمدينة شاهرود شمال شرق ايران بواسطة حامل الاقمار الصناعية ثلاثي المراحل "قاصد".

وبناء على التقرير فان مهمة هذا القمر الصناعي هو الاستشعار والاستطلاع.

وتم وضع القمر الصناعي "نور 2" بسرعة 7.6 كم في الثانية و 480 ثانية بعد الاطلاق في المدار 500 كم حول الارض.

وسيتم الاعلان لاحقا عن خصائص هذا الانجاز الاستراتيجي.

يذكر ان اول خطوة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري كانت قبل 21 شهرا بوضع القمر الصناعي "نور 1" في المدار حول الارض ورغم التوقعات بان تستمر مهمة هذا القمر الصناعي لفترة عام واحد الا انه مازال حيا ونشطا ومستمرا في ارسال المعلومات.

وفي هذا السياق أكد قائد وحدة الفضاء الخارجي بالحرس الثوري "العميد علي جعفرآبادي" أن القمر الصناعي "نور 2" سيقوم بمهام استطلاعية وقياسية، بما في ذلك إرسال صور عن مسافة 500 كم لرصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.

وفي تصريح صحفي نوّه العميد "جعفرآبادي" بالتجربة الناجحة لقوة الجو-فضائية للحرس الثوري عبر إطلاق القمر الصناعي الإيراني "نور 2" اليوم الثلاثاء، والذي استقر في المدار 500 كم حاليا.

ولفت أن عملية إنتاج القمر أنجزت بواسطة الحرس الثوري، لكن جميع المؤسسات والمراكز الإيرانية الناشطة في مجال الفضاء الخارجي، بما في ذلك الشركات المعرفية وجامعات البلاد ساهمت في إنجاز هذا المشروع الوطني.

وأوضح أن القمر الصناعي نور 2، نسخة مطورة من القمر "نور 1" باعتباره أول تجربة إطلاق أقمار صناعية لدى الحرس الثوري، والذي استطاع أن يدور 10 آلاف مرة حول الأرض ويستقر في المدار 350 كم، وسيواصل مهامه لفترة تقل عن عام آخر.

وأكد أن نتائج المعلومات التي سيرسلها القمر نور 2، يمكن استخدامها لأغراض عامة ودفاعية، كما يستطيع في إطار أوسع أن يرسل صورا من مسافة 500 كم، لاستخدامها في رصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.

وأشار قائد وحدة الفضاء الخارجي في الحرس الثوري، إلى أن ناقل القمر "قاصد" المنتج محليا هو الآخر، والذي حمل القمر نور 2 اليوم؛ مزوّد بمحركات فضائية مصنعة من "مواد مؤلفة" خفيفة ومواكبة لأحدث التقنيات في العالم.

ومن جانبه اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي الاطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 2" مؤشرا للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الاعداء.

وفي مراسم حفل إطلاق قمر نور "2" قال قائد حرس الثورة الاسلامية ان إيران هي الدولة الإسلامية الأولى التي تطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء، وهذا الحدث المهم والإنجاز ليس مجرد عمل تقني ، بل تجاوز الإرادات التي أرادت حبسنا في الأرض.

وتابع قائلا : إنه إنجاز عظيم أن نضع أعيننا في السماء مرة أخرى وننظر إلى الأرض من الفضاء.

واضاف : تمكنا اليوم من هزيمة العدو واكتساب هذه التقنيات المتطورة والمعرفة الجديدة وتحويلها إلى منتج ناجح.

واعرب عن آمله أن يتم تنفيذ سلسلة عمليات الإطلاق التي تم التخطيط ضمن استراتيجية البلاد للتواجد في الفضاء، وان يتم تنفيذ جميع الاطلاقات في الوقت المناسب بنجاح مثل هذا الإطلاق .

وفي هذا الصدد أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني علي زارع بور بنجاح الحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي "نور 2" ووضعه في مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض لأول مرة.

وورد في تدوينة كتبها عيسى زارع بور على صفحته في موقع إينستاغرام اليوم الثلاثاء: إن جهود وجهاد شباننا الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر "نور 2" على متن صاروخ "قاصد" ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى وتم تثبيت وضع الأقمار الصناعية على طبقة ليو والتي وجّه بها رئيس الجمهورية وأقره اجتماع المجلس الأعلى للفضاء في الحكومة.

وأضاف: نجحت محطاتنا الأرضية في استلام الإشارات الأولى لقمر "نور 2" الخاص بالقياس والاستطلاع والذي يدور حول الأرض مرة واحدة كل 90 دقيقة ويجتاز سماء إيران 16 مرة يوميا وتستمر مهمته 3 أعوام على الأقل.

وهنّأ زارع بور قائد الثورة الإسلامية والرئيس والشعب الإيراني والعلماء في القوة الجوفضائية للحرس الثوري وجميع المختصين والكوادر في قطاع صناعة الفضاء بالبلاد بهذا النجاح الكبير.

ولفت زارع بور إلى أن إيران ستستمر في عملية إطلاق الاقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق.
رقم : 982781
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