جاء ذلك في بيان لمساعد وزير الخارجية والمغتربين، أحمد الديكه.



وأضاف الديك: "وزارة الخارجية والمغتربين بدأت عملية إجلاء رعايانا من مدينة سومي صباح اليوم (الثلاثاء)".



ولم يحدد الديك عدد الذين يتم إجلاؤهم، لكنه أشار إلى تمكّن مجموعتين من أبناء الجالية الفلسطينية والطلبة من مغادرة المدينة خلال اليومين الماضيين، وعددهم ٤٢ وأنهم "وصلوا بالفعل إلى المعابر الحدودية بإشراف مباشر من خلايا الأزمة".



ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت "الخارجية" الفلسطينية تشكيل خلايا أزمة بمقرها في مدينة رام الله، وفي أوكرانيا وجوارها، لمتابعة الجالية الفلسطينية في أوكرانيا.



وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن عملية الإجلاء جاءت بعد "متابعات حثيثة مع الأطراف المعنية والصليب الأحمر الدولي وبالشراكة مع الدول العربية الشقيقة والصديقة".



وبدأ صباح الثلاثاء، سريان وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية لإجلاء المدنيين من مدن كييف وخاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول.



والسبت، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها على تواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء الطلاب وأفراد الجالية من "سومي" وسائر المدن الأوكرانية.



وذكرت أن "عدد من غادروا أوكرانيا منذ بداية الأزمة نحو 1100 مواطن وطالب".



ووفق تقديرات فلسطينية، فإن تعداد أفراد الجالية في أوكرانيا تجاوز 3 آلاف قبل الأزمة الأخيرة، بينهم نحو 700 طالب جامعي.



وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط المنصرم، عملية عسكرية في أوكرانيا، وقام الغرب وامريكا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.