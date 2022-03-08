بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

قال بايدن إن الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا.



وقال بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل يومي وزيادة المساعدات الإنسانية.