ايران: على اميركا تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن

في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء في الاجتماع الـ 99 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سفير وممثل الجمهورية الإيرانية الإسلامية الدائم لدى المنظمة علي رضا كاظمي، وصف تدمير الأسلحة الكيميائية وعالمية الاتفاقية بأنه شرط أساسي للتحقيق الكامل لنزع الأسلحة الكيميائية.



واضاف: يجب على اميركا بصفتها الحائز الوحيد للأسلحة الكيميائية ، استخدام جميع قدراتها لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.



وأعرب كاظمي عن ارتياحه لتعاون سوريا البناء مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتأكيد على ضرورة اهتمام المنظمة باعتبارات وحقوق الحكومة السورية، ودعا لحل جميع القضايا العالقة بين الجانبين.



وأشار إلى بيان مندوبي الدول الغربية، وقال: أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هيئة متخصصة تم تحديد جدول أعمالها ونطاق واجباتها، لذلك فإن جهود بعض الدول الغربية لإثارة القضايا السياسية خارج أجندة المنظمة ستجعل المنظمة أكثر سياسية واستقطابية.



وكان الاجتماع الـ 99 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد بدأ اعماله يوم الثلاثاء 8 مارس بمقر المنظمة في لاهاي بهولندا وسيستمر حتى يوم غد الخميس.



وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) 193 عضوا، وتتم مناقشة آخر التطورات والسياسات الدولية بشأن مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في اجتماعات المجلس التنفيذي.



جدير بالذكر أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تتولى حاليا مسؤولية نائب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.