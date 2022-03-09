الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 08:37

ايران: على اميركا تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن

ايران: على اميركا تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن
في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء في الاجتماع الـ 99 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سفير وممثل الجمهورية الإيرانية الإسلامية الدائم لدى المنظمة علي رضا كاظمي، وصف تدمير الأسلحة الكيميائية وعالمية الاتفاقية بأنه شرط أساسي للتحقيق الكامل لنزع الأسلحة الكيميائية.

واضاف: يجب على اميركا بصفتها الحائز الوحيد للأسلحة الكيميائية ، استخدام جميع قدراتها لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية في أسرع وقت ممكن وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأعرب كاظمي عن ارتياحه لتعاون سوريا البناء مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتأكيد على ضرورة اهتمام المنظمة باعتبارات وحقوق الحكومة السورية، ودعا لحل جميع القضايا العالقة بين الجانبين.

وأشار إلى بيان مندوبي الدول الغربية، وقال: أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هيئة متخصصة تم تحديد جدول أعمالها ونطاق واجباتها، لذلك فإن جهود بعض الدول الغربية لإثارة القضايا السياسية خارج أجندة المنظمة ستجعل المنظمة أكثر سياسية واستقطابية.

وكان الاجتماع الـ 99 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد بدأ اعماله يوم الثلاثاء 8 مارس بمقر المنظمة في لاهاي بهولندا وسيستمر حتى يوم غد الخميس.

وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) 193 عضوا، وتتم مناقشة آخر التطورات والسياسات الدولية بشأن مكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية في اجتماعات المجلس التنفيذي.

جدير بالذكر أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تتولى حاليا مسؤولية نائب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
رقم : 982836
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
السعودية.. ظروف صعبة للعمالة الآسيوية وأرقام الضحايا في ارتفاع
السعودية.. ظروف صعبة للعمالة الآسيوية وأرقام الضحايا في ارتفاع
9 آذار 2022
"أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من النصر
"أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من النصر
9 آذار 2022
أداء حامل الاقمار الصناعية الايراني "قاصد" كان دقيقا جدا
أداء حامل الاقمار الصناعية الايراني "قاصد" كان دقيقا جدا
9 آذار 2022
شمخاني : رفع مستوى التعاون الاقليمي يعتمد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة
شمخاني : رفع مستوى التعاون الاقليمي يعتمد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة
9 آذار 2022
العميد حاجي زادة : ايران المقتدرة ينبغي لها الاهتمام بتقنيات الفضاء
العميد حاجي زادة : ايران المقتدرة ينبغي لها الاهتمام بتقنيات الفضاء
9 آذار 2022
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
8 آذار 2022
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
8 آذار 2022
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
8 آذار 2022
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
8 آذار 2022
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
7 آذار 2022
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"