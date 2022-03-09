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الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 09:00

الاحتلال الاسرائيلي يقايض المياه الفلسطينية بالكهرباء الأردني

الاحتلال الاسرائيلي يقايض المياه الفلسطينية بالكهرباء الأردني
وأضافت القناة الثلاثاء، أنه لأول مرة منذ التوقيع الأولي لـ"إعلان النوايا" سيصل وفد من وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى العاصمة عمان خلال مارس/ آذار الجاري.

وتابعت "سيدفع الوفد المشاريع المفترض تنفيذها بشكل متزامن، بناء حقل الطاقة الشمسية في الأردن وبناء محطة تحلية المياه في إسرائيل".

ويدور الحديث عن إنشاء حقل للطاقة الشمسية في الأردن بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل الكهرباء إلى إسرائيل، وإنشاء محطة لتحلية المياه في إسرائيل من المفترض أن تزود الأردنيين بالمياه.

وسيعقد الوفد الإسرائيلي اجتماعات مع مسؤولين في وزارتي الطاقة والمياه الأردنية وكذلك مع ممثلين عن الإمارات، وفق المصدر ذاته.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار "إعلان نوايا" في دبي مع وزير المياه والري الأردني محمد النجار، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، برعاية أمريكية.

ويهدف الاتفاق "إلى تشجيع استخدام الطاقة الخضراء في المنطقة. وكجزء من الصفقة، سيبيع الأردن لإسرائيل من حقل للطاقة الشمسية تمول الإمارات إنشاءه 600 ميغاوات، وستبيع إسرائيل للأردن 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة"، وفق "كان".

وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

لكن وزارة المياه الأردنية قالت إن الإعلان يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال عام 2022، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه "لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا"، و"لن يُنفذ من دون الحصول على هذه الكمية من المياه".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994.

ويُصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.
مصدر : وكالات
رقم : 982843
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