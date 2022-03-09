إيران: غطرسة الکیان الصهيوني القاتل للأطفال لا تبقی دون عقاب

وعلی خلفیة الجریمة التی ارتکبها الکیان الصهیوني أمس الثلاثاء في هجوم صاروخي على محیط دمشق، والتی أدت إلى استشهاد إثنین من قوات الحرس الثوري الإيراني، أدان خطیب زاده هذا العمل الإجرامي المنبثق من نزعة العدوان والاحتلال والاغتيالات الإسرائیلیة.



وشدد المتحدث بإسم وزارة الخارجية على عدم بقاء هذه الوقاحة وعملیات الإغتیال للکیان الصهیوني القاتل للأطفال دون عقاب وقال ان تحمیل نظام الفصل العنصري مسؤولیة مثل هذه الجرائم اللاانسانیة من أهداف محور المقاومة فی المنطقة.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له مساء الثلاثاء، عن استشهاد جنديين إيرانيين إثر القصف الإسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أن "العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن هذه الجريمة".

