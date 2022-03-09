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الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 10:15
60 الف طالب جامعي عراقي يدرسون في ايران
وأضاف السفير العراقي "ولهذا السبب يقيم فيها حوالي 60 الف طالب جامعي عراقي للدراسة وهذا يعادل عدد طلابنا في باقي أنحاء العالم .. تعزيز التعاون العلمي والدراسي بين البلدين سيرفع مستوى التعاون بين البلدين في باقي القطاعات ايضا".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
982870
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