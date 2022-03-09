 60 الف طالب جامعي عراقي يدرسون في ايران

وأضاف السفير العراقي "ولهذا السبب يقيم فيها حوالي 60 الف طالب جامعي عراقي للدراسة وهذا يعادل عدد طلابنا في باقي أنحاء العالم .. تعزيز التعاون العلمي والدراسي بين البلدين سيرفع مستوى التعاون بين البلدين في باقي القطاعات ايضا".