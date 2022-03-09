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الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 11:18

وزارة الدفاع الروسية: كييف كانت تستعد لشن هجوم ضد دونباس هذا الشهر

وزارة الدفاع الروسية: كييف كانت تستعد لشن هجوم ضد دونباس هذا الشهر
ونشرت وزارة الدفاع الروسية الوثائق السرية لقائد الحرس الوطني الأوكراني العقيد ميكولا بالان، بتاريخ 22 يناير 2022" بشأن تنظيم تدريب كتيبة المجموعة التكتيكية من اللواء العملياتي الرابع لأداء مهام قتالية (خاصة) في عملية القوات المشتركة كجزء من لواء من القوات المسلحة الأوكرانية".

وتصف الوثيقة بالتفصيل خطة إعداد إحدى مجموعات الضاربة للعمليات الهجومية في منطقة ما يسمى "عملية القوات المشتركة" في دونباس.

وأكد الجنرال أن "الوثيقة تحتوي على التوقيعات الأصلية للمسؤولين عن تنفيذ مهام قيادة الحرس الوطني الأوكراني".

"تقر الوثيقة الهيكل التنظيمي للكتيبة التكتيكية للواء العملياتي الرابع للحرس الوطني، وتنظيم دعمها الشامل وإعادة تكليفها باللواء 80 المنفصل للهجوم الأوكراني".

ولفت بيان الوزارة إلى أنه وفقا للمستندات "منذ عام 2016 ، تم تدريب هذا التشكيل للقوات الهجومية الأوكرانية من قبل مدربين أمريكيين وبريطانيين في إطار برامج تدريب قياسية لحلف شمال الأطلسي في لفيف ".
مصدر : وكالات
رقم : 982890
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