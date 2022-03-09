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الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 11:21

ارتفاع قياسي لأسعار البنزين في الولايات المتحدة

ارتفاع قياسي لأسعار البنزين في الولايات المتحدة
ومع تشديد الصراع الأمريكي - الروسي في حرب أوكرانيا زاد متوسط السعر 10في يوم واحد، ليرتفع 55 سنتا عن الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات الرابطة الأميركية للسيارات.

وانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حتى مع ارتفاع الطلب بسبب اقتراب فصل الصيف.

تساهم الزيادة في الطلب على الغاز وانخفاض المعروض الإجمالي في ارتفاع الأسعار، لكن الارتفاع الهائل في أسعار النفط يلعب دورا كبيرا بشكل متزايد.

وقالت الرابطة الأميركية للسيارات إنه يمكن للأميركيين توقع استمرار الاتجاه الحالي، طالما ارتفعت أسعار النفط الخام.

وقالت مصادر بالسوق النفطية نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها أن مخزونات الخام ارتفعت 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس، في حين انخفضت مخزونات البنزين بنحو مليوني برميل، ومخزونات نواتج التقطير بواقع 5.5 مليون برمي
مصدر : وكالات
رقم : 982892
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