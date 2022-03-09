الوقف السني في العراق يلغي التباعد الاجتماعي في عموم مساجده

وذكر في بيان صحفي، أن "المجلس العلمي والإفتائي المركزي في ديوان الوقف السني أفتى بإلغاء التباعد الاجتماعي وتخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية التي اتبعت مع ظهور فيروس كورونا".



وأضاف البيان بحسب مصدر أن "ذلك جاء خلال اجتماع موسع اتخذ عددا من القرارات المهمة، منها التصويت على إلغاء التباعد الاجتماعي بين المصلين في صلوات الجمعة والجماعات وإعادة الصفوف إلى ما كانت عليه سابقا نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك واستجابة لما صح في الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري (إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة)، كما أوصى المجلس بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية التي من شأنها المحافظة على الصحة العامة".