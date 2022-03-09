الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 15:56

مطالبات أميركية للسعودية بحل قضايا سجناء الرأي والناشطات

مطالبات أميركية للسعودية بحل قضايا سجناء الرأي والناشطات
جاء ذلك في كلمة سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل تايلور، في مقر المجلس بجنيف، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت تايلور: "نحث السعودية على حل قضايا سجناء الرأي بشكل كامل ورفع حظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق المرأة اللائي تم إطلاق سراحهن في وقت سابق".

كما انتقدت أيسلندا ولوكسمبورغ سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، خلال مناقشة عُقدت الثلاثاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال سفير لوكسمبورغ مارك بيتشلر إن "قمع حريات التعبير والتنظيم والتجمع للنشطاء آخذ في الزيادة في السعودية".

وأضاف أن "تقليص الحقوق المدنية والسياسية مصحوب بأعمال انتقامية واعتقالات غير قانونية للنشطاء والصحافيين".

واحتجزت السلطات السعودية شخصيات بارزة في الأسرة المالكة ونشطاء ومثقفين ورجال دين، فيما تنفي وجود أي معتقلين سياسيين في المملكة.

وقال الوفد السعودي إنه يأسف لما وصفه بأنه "تسييس" لقضايا حقوق الإنسان.

وزعم دبلوماسي سعودي أمام المنتدى أنه لم يتم اعتقال أي أشخاص لممارستهم الحق في حرية الرأي أو الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفيما يتصل بحقوق المرأة، قال الدبلوماسي السعودي إن هذا الجانب من الحقوق هو ما شهدنا فيه أكثر الإصلاحات اتساعا على مستويات عديدة بينها المستويات التشريعية والإدارية والقضائية. وأضاف أنه تم اتخاذ هذه الخطوات لضمان التمكين الأكبر للنساء ومشاركتهن في القطاعات الرئيسية في المجتمع.
مصدر : وكالات
رقم : 982925
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
السعودية.. ظروف صعبة للعمالة الآسيوية وأرقام الضحايا في ارتفاع
السعودية.. ظروف صعبة للعمالة الآسيوية وأرقام الضحايا في ارتفاع
9 آذار 2022
"أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من النصر
"أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من النصر
9 آذار 2022
أداء حامل الاقمار الصناعية الايراني "قاصد" كان دقيقا جدا
أداء حامل الاقمار الصناعية الايراني "قاصد" كان دقيقا جدا
9 آذار 2022
شمخاني : رفع مستوى التعاون الاقليمي يعتمد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة
شمخاني : رفع مستوى التعاون الاقليمي يعتمد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة
9 آذار 2022
العميد حاجي زادة : ايران المقتدرة ينبغي لها الاهتمام بتقنيات الفضاء
العميد حاجي زادة : ايران المقتدرة ينبغي لها الاهتمام بتقنيات الفضاء
9 آذار 2022
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
8 آذار 2022
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
8 آذار 2022
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
8 آذار 2022
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
8 آذار 2022
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
7 آذار 2022
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"