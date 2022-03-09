محافظة كرمان الإيرانية تضبط 157 طنا من المخدرات خلال عام

وقال العقيد سوري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن معدل ضبط المخدرات في هذة المحافظة انخفض بنسبة ثمانية بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأضاف سوري: تحتل محافظة كرمان المرتبة الأولى في مكافحة المخدرات في البلاد، ومن 21 مارس 2020 حتی 21 مارس 2021 تم ضبط 176 طن من المخدرات في هذه المحافظة.



وتابع سوري: نفذنا 228 عملية مشتركة مع المحافظات الأخرى، وضبطنا أكثر من 53 طنا من المخدرات في هذه العمليات.



واكد أن شرطة مكافحة المخدرات في محافظة كرمان تقف على اهبة الجهوزية وترصد بدقة جميع تحرکات العصابات الاجرامیة لتهريب المخدرات.



وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الإمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن 3800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.



وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.