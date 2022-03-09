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الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 18:47

الأحياء القديمة في الموصل تعود إلى الحياة

الأحياء القديمة في الموصل تعود إلى الحياة
ويشمل مشروع 'إعادة إحياء روح الموصل' الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) البنية التحتية وترتيب الخطوط الكهربائية الخارجية وأعمدة إنارة ومد أنابيب مياه الشرب ورصف الشوارع بحجر البازلت.

تحت مئذنة جامع النوري الحدباء التي تعود للقرن الثاني عشر ينشط عمال تكدست من حولهم قطع الطوب والمرمر المتبقية.

فبعد إزالة آلاف الأطنان من الركام تنطلق أعمال ترميم المئذنة في آذار/مارس الحالي لتبدأ الأعمال على المسجد هذا الصيف على أن ينتهي العمل في الموقع بحلول نهاية العام المقبل.

وفيما يجري حفظ قطع الطوب وتوزيعها على الرفوف في مخزن سيستخدم خمسة واربعون ألفا منها أي نحو ثلث عددها في إعادة بناء المئذنة.

ورغم أن مباني كثيرة لا تزال مهدمة الا ان الحياة عادت إلى طبيعتها في زوايا الحي وفتحت المقاهي والورشات والأفران أبوابها.

هذا وجمعت اليونسكو من أجل مشروع 'إعادة إحياء روح الموصل' نحو مئة وعشرة ملايين دولار.

وبالإضافة إلى مسجد النوري، العمل قائم لترميم كنيستي الطاهرة والساعة، ومئات المنازل، ومدرسة الحي.

ووفق اليونسكو خلقت أعمال الترميم التي كلفت بها شركات محلية، أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل، أكثر من نصفها لشباب تلقوا تدريبا في الحرف التراثية وإعادة ترميم المباني.
مصدر : وكالات
رقم : 982956
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