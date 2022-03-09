الشيخ قاووق: تدخلات السفارات المسمومة أدّت إلى نتائج عكسية

وفي لقاء سياسي أقيم في مدينة النبطية بمشاركة شخصيات وفعاليات وأهالي المدينة، قال الشيخ قاووق إنهم كلّما استهدفونا أكثر فهذا بمثابة اعتراف بتأثيرنا أكثر فأكثر، وفي المقابل فإنهم كلما زادوا استهدافنا سنة بعد سنة فهذا دليل على فشلهم وفشل سياساتهم في استهداف حزب الله، وهو فشلٌ للسعودية وأميركا.



وسأل الشيخ قاووق "هل السعودية وأميركا اللتان دفعتا عشرات المليارات لمواجهة المقاومة قد حققتا شيئًا؟"، مجيبًا: "لا أبدًا".



وأضاف أن "العالم كله يدرك أن أميركا والسعودية وعرب أميركا احتشدوا لكسر ظهر المقاومة، فإذا بالمقاومة تكسر إرادتهم وهيبتهم وصورتهم وسطوتهم وتزداد قوّةً وحضورًا شعبيًا وعسكريًا وسياسيًا".



ورأى الشّيخ قاووق أن اللبناني الذي يتطلّع للانتخابات هو الآن أمام مسارَيْن ومشروعَيْن، الأّول يريد وقف الانهيار وإنقاذ البلد، وحماية لبنان من الحرمان والعدوان، وفي مقدّمة هذا المشروع يقف حزب الله، أمّا المشروع الآخر فهو يُريد أن يوظّف ويعمّق الأزمات، بل ويفتعلها ويفجّرها، ويجرّ لبنان إلى الفتنة، وهذا مشروع أدوات السفارات.



ولفت إلى أن أصحاب هذا المشروع راهنوا من خلال حملات التحريض أن ندخل إلى الانتخابات من دون حلفائنا وفشلوا، مؤكدًا أنه في الانتخابات القادمة في أيار سيشهد العالم أجمع أن التحالفات الإستراتيجية لحزب الله العابرة للطوائف والمناطق هي تحالفات ثابتة وراسخة ومستمرة ومعزّزة أكثر فأكثر.



وأوضح الشيخ قاووق أن السفارات وبالأخص السعودية والأميركيّة لها تدخلات مسمومة من أجل تحريض جمهور المقاومة ضدها، وهم يراهنون أنه في الانتخابات القادمة سيكون هناك تبدّل في رأي جمهور المقاومة وابتعاده عنها، لكن تدخلات السفارات الأميركية والسعودية وغيرها قد أدّت إلى نتائج عكسية، فازداد تأييد المقاومة وسط جمهور المقاومة وغيره، لذلك نحن نُقدم على الانتخابات بثقة بأن المقاومة ستستطيع أن تكسر إرادة وإملاءات ووصايات السفارات.