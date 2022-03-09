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الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 19:29
تسجيل 151 خرقا لقوى تحالف العدوان في الحديدة
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.
كما تضمنت خروقات قوى العدوان 24 خرقاً بقصف مدفعي، و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
982963
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