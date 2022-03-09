تسجيل 151 خرقا لقوى تحالف العدوان في الحديدة

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.



كما تضمنت خروقات قوى العدوان 24 خرقاً بقصف مدفعي، و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.