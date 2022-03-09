العراق.. ومظاهرات ‘‘ ثورة الجياع‘‘

وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية لا سيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام في الآونة الأخيرة في بلد غني بالنفط شهد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظاهرات ضد الفساد والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد.



هذا وتظاهر المئات من المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بإجراءات الحكومة، مطالبين بمحاسبة وزارة التجارة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



ومنذ الصباح تجمّع أكثر من 500 محتج في ساحة الحبوبي حيث قال المتظاهر حسن كاظم وهو معلم متقاعد ورب أسرة من سبعة أفراد في تصريح "نواجه مشكلة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية"، مضيفاً "بالكاد نتدبر أمورنا".



نظم المئات من العراقيين، اليوم، مظاهرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة /الناصرية/ جنوبي العراق احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.



وأطلق المتظاهرون على مظاهرتهم (ثورة الجياع) احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار، داعين الجهات المعنية إلى تدارك الموقف قبل فوات الأوان في إشارة إلى التصعيد في قادم الأيام.



ويعاني العراق من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في ظل التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، وقد اتخذت الحكومة الاتحادية حزمة من القرارات لمواجهة هذه الأزمة.



وعقدت المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية بالعراق - أمس / الثلاثاء/ جلسة للنظر في الدعوى المقامة بشأن إعادة صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار العراقي إلى سابقه بمقدار(120) ألف دينار عراقي لكل 100 دولار . وأجلت المحكمة النظر في الدعوى إلى يوم 14 مارس الجاري لإبلاغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي بالحضور في الجلسة القادمة.



كان البنك المركزي العراقي قد عدل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.





ودفع ارتفاع الأسعار الحكومة في جلستها الثلاثاء إلى اتخاذ اجراءات للحدّ من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40%، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر.



من أبرز هذه الاجراءات، دعم رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من بينهم المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهريا (681 دولار)، والموظفون ممن يتقاضون راتباً اقل من 500 ألف دينار شهريا (341 دولار)، بمبلغ مئة الف دينار (حوالى 70 دولار) شهرياً.



ومن الاجراءات أيضاً وفق بيان لمجلس الوزراء "تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة".





