الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 20:55

'حماس' تعلن موقفها من زيارة هرتسوغ عددا من الدول العربية والإسلامية

وقالت الحركة في بيان: "نجدّد رفضنا للتواصل مع الكيان الصهيوني المحتل، وندعو إلى مزيد من الدَّعم لشعبنا لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقنا الوطنية".

وأضافت الحركة: "نتابع بقلق بالغ زيارات مسؤولي الكيان الصهيوني وقادته لعدد من الدّول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ لعددٍ من دول المنطقة".

وعبرت الحركة عن أسفها "من تلك الزيارات لأشقائنا في الدّول العربية والإسلامية، التي نعدّها عمقاً استراتيجياً لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".

وجددت التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لأشكال التواصل كافة "مع عدوّنا الذي ينتهك حرماتنا، ويدنّس ويهوّد القدس والأقصى، ويواصل حصاره وعدوانه على أهلنا في قطاع غزَّة، ويواصل اعتقال الآلاف من الأسرى، ويقتل أطفالنا، ويهدم بيوتنا، ويشرّد شعبنا".

ودعت "حماس" إلى عدم "إتاحة الفرصة للكيان الصهيوني لاختراق المنطقة والعبث بمصالح شعوبها، كما ندعو إلى مزيد من التلاحم والتكاتف مع شعبنا الفلسطيني، وتعزيز صموده باعتباره القلعة الأولى في الدّفاع عن قبلة المسلمين الأولى وعن مصالح أمَّتنا، التي تتناقض حتماً مع مصالح الكيان الصهيوني الغاصب".

ويجري رئيس الكيان الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ اليوم الأربعاء زيارة مثيرة للجدل إلى تركيا يلتقي خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان.
مصدر : وكالات
رقم : 982981
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
السعودية.. ظروف صعبة للعمالة الآسيوية وأرقام الضحايا في ارتفاع
السعودية.. ظروف صعبة للعمالة الآسيوية وأرقام الضحايا في ارتفاع
9 آذار 2022
"أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من النصر
"أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من النصر
9 آذار 2022
أداء حامل الاقمار الصناعية الايراني "قاصد" كان دقيقا جدا
أداء حامل الاقمار الصناعية الايراني "قاصد" كان دقيقا جدا
9 آذار 2022
شمخاني : رفع مستوى التعاون الاقليمي يعتمد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة
شمخاني : رفع مستوى التعاون الاقليمي يعتمد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة
9 آذار 2022
العميد حاجي زادة : ايران المقتدرة ينبغي لها الاهتمام بتقنيات الفضاء
العميد حاجي زادة : ايران المقتدرة ينبغي لها الاهتمام بتقنيات الفضاء
9 آذار 2022
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
8 آذار 2022
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
8 آذار 2022
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
8 آذار 2022
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
8 آذار 2022
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
7 آذار 2022
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جدّة في خطر.. وابن سلمان المتهم الأبرز
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"