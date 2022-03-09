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الأربعاء 9 آذار 2022 ساعة 21:44

مشاورات ثنائية بين علي باقري وإنريكي مورا في فيينا

مشاورات ثنائية بين علي باقري وإنريكي مورا في فيينا
علي باقري كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي عاد إلى العاصمة النمساوية فيينا الأربعاء بعد زيارة قصيرة لطهران، إلتقى مساء الأربعاء مع نائب منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسق مفاوضات فيينا إنريكي مورا في فندق كوبورغ.

واستؤنفت الجولة الثامنة من محادثات فيينا لرفع الحظر الأميركي عن إيران يوم الثلاثاء 7 فبراير، بعد انقطاع استمر 11 يوما للتشاور مع عواصمهم بحضور إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا، بريطانيا وروسيا والصين) في العاصمة النمساوية فيينا ومنذ ذلك الحين تم عقد اجتماعات على مستويات وأشكال مختلفة.

وغادر علي باقري كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية متوجها إلى طهران مساء الأربعاء 25 آذار/مارس، في إطار حركة معتادة خلال المحادثات، لكن الوفد الإيراني كان في فيينا وواصل مشاوراته.

وعاد باقري إلى فيينا يوم الإثنين 30 مارس وأجريت محادثات في فيينا خلال هذه الفترة.

وعاد علي باقري إلى طهران من جديد الليلة الماضية في زيارة خاطفة قبل أن يعود إلى العاصمة النمساوية صباح اليوم الإربعاء.

وقال محمد رضا غائبي، المشرف على الممثلية الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات، وأن الاتفاق سيتطلب قرارات سياسية من قبل الولايات المتحدة.
رقم : 982987
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