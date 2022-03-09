ضبط 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في الجزائر

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش الجزائرى تمكنت، خلال الفترة من 2 - 8 مارس الجاري، من ضبط 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى ضبط 39 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن و400 كجم، ونحو 33 ألف قرص مخدر.



من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائرى فى ضبط 475 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التنقيب على هذا المعدن النفيس .



فى سياق أخر ، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 184 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.



وتعرف مرتفعات شرق ووسط الجزائر على أنها المعاقل التقليدية للجماعات الإرهابية منذ تسعينيات القرن الماضي، ونفذت من خلالها عدة مجازر جماعية وأعمال إرهابية استهدفت مواطنين عزل.



وكثف الجيش الجزائري في العقد الأخير ضرباته العسكرية الاستباقية ضد فلول الجماعات الإرهابية، وتمكن – بحسب الخبراء الأمنيين – من شل تحركاتها للقيام بأي أعمال إجرامية، كما أسهم حصار القوات الجزائرية لمعاقل الإرهابيين من استسلام العشرات منهم.