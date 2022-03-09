إصابة شاب بجروح بانفجار لغم في حلب

وذكرت مصادر صحفية نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حلب "أن انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في منطقة جب القبة بالمدينة تسبب بإصابة شاب بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج".