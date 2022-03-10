أوليانوف: اقتربنا من انتهاء المحادثات وقد نتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة

وقال سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف للصحفيين في فيينا امس الأربعاء إن هناك تكهنات بشأن موقف روسيا في المحادثات وأن البعض يحاول اتهام موسكو بإطالة أمد المحادثات.



وأوضح: "المفاوضات ليست نهائية بعد ، وحتى نص الاتفاق النهائي ليس نهائيا بعد". قد يتم الانتهاء من نص هذه الاتفاقية غدا، ولم يوافق أي من الأطراف المتفاوضة حتى الآن على نص الاتفاقية.



ضمان التجارة القانونية هو أحد أهداف الاتفاق النووي



وأشار أوليانوف إلى أن أحد أهداف الاتفاق النووي هو ضمان تجارة إيران المشروعة مع العالم ، وروسيا هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران ، ونريد الحفاظ على هذه التجارة.



وتابع ممثل روسيا في محادثات فيينا: "خلال فترة الضغوط القصوى ، لم تفِ أي دولة أوروبية بالتزاماتها ، لكن روسيا وسعت العام الماضي علاقاتها التجارية مع إيران بنسبة 84٪ مقارنة بالعام الذي سبقه". ونحن نتوقع من الأوروبيين والأميركيين عدم التدخل في علاقاتنا مع إيران.



يجب ألا تعرقل أي عقوبات تنفيذ المشاريع النووية



وقال ممثل الحكومة الروسية لدى المنظمات الدولية في فيينا "نحث الأمريكيين والأوروبيين على عدم فرض أي عقوبات في المستقبل على المشاريع النووية الروسية في إيران في ظل الاتفاق النووي وخارجه". لكن رد فعل الأطراف الأخرى لم يكن إيجابيا.



وقال أوليانوف "نحن قريبون جدا من نهاية المفاوضات والانتهاء من نص الاتفاقية ، وقد نتوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة ، لكن لا يزال هناك عدد من القضايا العالقة".



وقالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند ، إن "روسيا تحاول زيادة سقف مطالبها حول الاتفاق النووي مع إيران ، لكننا لا نلعب لعبة" لنتساوم ".



وردا على سؤال في لجنة العلاقات الخارجية حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد قدمت ضمانًات مكتوبًة لروسيا بأن موسكو لن تخضع التجارة أو الاستثمار أو التعاون العسكري مع إيران لعقوبات ، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة لم تقدم مثل هذه الضمانات لروسيا.