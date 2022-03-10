شمخاني: المحادثات النووية باتت أكثر تعقيداً

وذكر شمخاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "إن رد الولايات المتحدة على مقترحات إيران المبدئية، ومقترحاتها غير المقبولة، وإصرارها على اتفاق سريع بذرائع كاذبة، يظهر أن الولايات المتحدة ليس لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه للأطراف".



وأضاف شمخاني "تصبح محادثات فيينا أكثر تعقيدًا كل ساعة بدون قرار سياسي من الولايات المتحدة".



ولم تصل بعد المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 من تفاهم يعيد إحياء العمل بالاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب منتصف عام 2018.



وتشارك كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب روسيا والصين في تلك المفاوضات مع إيران فيما تحضر واشنطن بطريقة غير مباشرة فيها.