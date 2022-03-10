إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة السفن

وذكرت قناة "NTV" التركية أنه تم إغلاق مضيق البوسفور الواقع في العاصمة اسطنبول أمام حركة مرور السفن في الاتجاهين بسبب الظروف الجوية السيئة.



وبحسب القناة لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى من السلطات التركية عن التوقيت ومدة الإغلاق.