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الخميس 10 آذار 2022 ساعة 12:45

الاحتلال يشن خملة اعتقالات تطال 42 في الضفة والقدس

الاحتلال يشن خملة اعتقالات تطال 42 في الضفة والقدس
وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 42 مواطنًا في مختلف محافظات الضفة الغربية، بعد أن داهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، منهم 6 من بلدة سلواد شرق رام الله، هم الأسير المحرر بسام حماد والد الشهيد “أنس” (وذلك قبل أن تفرج عنه لاحقًا)، فريد النجار، قاسم رياض، لؤي فارس، عبد الرحمن حبش، محمد حبش.

كما اعتقلت الشاب سالم قطش من بلدة يبرود، ورائد حامد من بيتين شرق رام الله، ومن غربها في بيت ريما اعتقل الأسيرين المحررين عبد الرحمن الريماوي، ووسام الأسمر.

واعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من يطا جنوب الخليل، منهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس خليل ربعي (أفرج عنه لاحقًا)، إلى جانب: ناصر ربعي، فضل الجبارين، جبرائيل العمور، فادي العمور، وشقيقه محمد العمور، سامر الدبابسة، يحيى أبو صبحة، زكريا أبو فنار.

واعتقل من السموع جنوب الخليل، المواطن حمزة الرواشدة.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين، هم: محمد جمعة، سليم رضوان، معاذ رضوان، صلاح سويدان، عادل دحبور، محمد رضوان، محمود سلامة، مصطفى عناية.

وفي بيت لحم، اعتقل 5 مواطنين، منهم الأسير المحرر محمد أبو عكر، وعدي هماش وكلاهما من مخيم الدهيشة، كما اعتقل 3 من مخيم عايدة، هم: عمر عزية، فاروق بدير، ليث أبو عكر.

وأفادت مصادر محلية ببيت لحم، أن قوات الاحتلال أصابت شابًّا بعيار ناري من نوع “توتو” في الساق، خلال اقتحامها المدينة.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي ردت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة جبع جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، منهم 4 أشقاء من عائلة غنام.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عزام عنون.
مصدر : وكالات
رقم : 983090
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