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الخميس 10 آذار 2022 ساعة 14:13

مصر : الاستقرار في ليبيا لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الليبيين

مصر : الاستقرار في ليبيا لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الليبيين
وقال شكري، في اجتماع الدورة الـ 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري،الاربعاء الاستقرار في ليبيا لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الطيف الأوسع من القوي الليبية الفاعلة على المضي قدما صوب المستقبل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وأضاف شكري، أن مصر تثمن دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها بما في ذلك إجراءات مجلس النواب ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها. وبما يفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

وقال وزير خارجية مصر ، إنه لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام. إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة. بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. بدون استثناء وفى مدى زمني محدد حتى تستعيد البلاد وحدة أراضيها وسيادتها.

وأكد وزير الدبلوماسية المصرية أن بلاده تدعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص. وتؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.
مصدر : وكالات
رقم : 983103
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