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الخميس 10 آذار 2022 ساعة 17:03
سقوط طائرة عسكرية في السودان
وأفادت وكالة أنباء السودان، بأن طائرة تدريب عسكرية، سقطت في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة من صباح اليوم، أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية بشمال مطار الأبيض، وذلك بسبب عطل فني.
وأضافت: "أسفر الحادث عن تحطم الطائرة ونجاة طاقمها المكون من ضابطين".
مصدر :
وكالات
رقم :
983112
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