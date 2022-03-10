هل سترد المنامة على مزاعم تل أبيب؟

وزعمت إذاعة "كان" العبرية، اليوم الخميس، إن "إسرائيل ستعين ضابطًا في البحرين ليتولى مهام ملحق عسكري"، مضيفة أن كوخافي "سيبحث في المنامة التعاون العملياتي بين الجانبين، ليشمل تدريبات مشتركة، وتطوير القدرات العسكرية".



وينبغي على النظام الحاكم في البحرين أو وسائل اعلامه نفي أو تأكيد هذه المزاعم التي تمثل المستوى الأعلى من التعاون بين النظام والكيان الصهيوني.



وأشارت الإذاعة إلى أن "كوخافي التقى بقائد الحرس الملكي، ومستشار الأمن الوطني، وسيجتمع أيضًا مع مسؤولين آخرين في الجيش البحريني".



وتابعت أنه "سيتفقد مقر قيادة الأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين، ويلتقي بقائدها الأدميرال تشارلز براد كوبر"، لافتة إلى أن من المقرر أن يعود غدًا إلى الكيان.



وأضافت "كان" أنه في سياق التعاون بين البحرين و"إسرائيل"؛ وُقعت أمس اتفاقية للتعاون في المجال الصحي بين الجانبين، بحضور وزير الصحة "الإسرائيلي" نيتسان هوروفيتس، ونظيرته البحرينية فائقة سعيد الصالح.