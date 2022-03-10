العراق: لا نريد التفريط بعلاقاتنا مع موسكو وكييف

وذكر بيان لمكتب الأعرجي، أن "الطرفين بحثا آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية، وتداعياتها على المنطقة".



ونقل البيان عن مستشار الأمن القومي العراقي قوله، إن "العراق مر بحروب عبثية كثيرة وعانى من حصار اقتصادي لمدة طويلة".



وتابع: "نشعر بما يعانيه الآخرون بسبب الأزمات والحروب".



وأشار الأعرجي إلى ضرورة "نجاح المباحثات الروسية – الأوكرانية" وأكد أن "العراق يتبنى مبدأ الحوار والحل الدبلوماسي أساسا لحل الأزمات بين البلدان".



وبين، أن "موقف العراق ثابت في الدعوة للحوار والجلوس على طاولة التفاوض. لدينا علاقات طيبة مع روسيا وأوكرانيا، ولا نريد التفريط بها".