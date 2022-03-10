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الخميس 10 آذار 2022 ساعة 18:20
استشهاد 5 عناصر من القوات الرديفة بانفجار لغم شرقي حمص
وقالت مصادر إن خمسة عناصر من القوات الرديفة للجيش السوري، استشهدوا وأصيب عدد آخر إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” في منطقة جبل العمور شرقي حمص.
رقم :
983120
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