وأكد قيس سعيد على أن لا أحد فوق القانون و أن العمل سيتواصل وفق المبادئ نفسها وبثبات للتصدي لكل من يعبث بقوت المواطنين، وذلك من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي.