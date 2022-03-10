أعضاء كتلة مجلس الشورى بصنعاء يؤكدون دعم حملة 'إعصار اليمن'

واستعرض الاجتماع الخطة التنفيذية لمشاركة أعضاء الشورى في التحشيد والنزول الميداني لمديريات قطاعات المحافظة ومساندة كافة الجهود التعبوية لإنجاح أهداف الحملة بما يكفل رفد الجبهات ضمن التحرك والنفير التأريخي لأبناء الشعب اليمني.



كما تطرق إلى مسارات الحشد والتعبئة العامة في القطاعات الأربعة لتحقيق خطوات متقدمة في برنامج تعزيز الصمود ونهج الثبات والتوعية المجتمعية وتنفيذ الفعاليات والأنشطة والوقفات الخاصة بحملة إعصار اليمن.



وفي الاجتماع، أكد عضو مجلس الشورى عبدالقادر الشاوش، أهمية مواصلة عقد اللقاءات والاجتماعات لكتلة أعضاء مجلس الشورى في محافظة صنعاء، لتعزيز جهود التحشيد ومسارات دعم هذه الحملة ترجمة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والمضي في دعم الإصطفاف الوطني.



وعقب الاجتماع، نظم أعضاء مجلس الشورى وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار حصار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني تحت شعار "حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن".



واستنكر بيان الوقفة استمرار الصمت والغطاء الأممي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب وانتهاكات وتعسف وقرصنة على سفن الوقود، محملا دول العدوان مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.



واعتبر البيان، منع دخول سفن المشتقات النفطية، ضمن الجرائم الممنهجة التي يرتكبها حلف العدو الإجرامي بحق الشعب اليمني منذ سبعة سنوات لمحاولة إخضاع أبناء اليمن والاستسلام للمخططات والمشاريع الاستعمارية والعودة إلى مربع الوصاية من جديد.



وأكد أعضاء مجلس الشورى في البيان، أن خيار الجهاد في سبيل الله والوطن ودعم عوامل الصمود والنصر ضمن حملة إعصار اليمن، هي الحل الوحيد لمواجهة تصعيد العدوان وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع دول العالم.