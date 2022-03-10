القمر الصناعي ‘‘نور 2‘‘ المزايا وردود الأفعال

وهذا هو ثاني قمر صناعي لقوات حرس الثورة الإسلامية الذي يوضع في مدار الأرض. نجاح تحقق في ظل ظروف حساسة تشهدها المنطقة والعالم وحدث لاقى أصداء وردود أفعال عديدة. تفضلوا بالإنضمام إلينا هذه الليلة لتسليط مزيد من الضوء على أبعاد هذا الموضوع في برنامج من إيران



وفي هذا الصدد أفادت وكالة رويترز في مقال إن وضع القمر الصناعي الثاني في الفضاء يعد تقدماً كبيراً على الصعيد العسكري لإيران ويثير مخاوف بشأن برامج إيران النووية والصاروخية.



وأشار هذا المقال أيضًا إلى أن العديد من معاهد البحوث ووكالات الفضاء الإيرانية تخضع لحظر أميركي، وأن هذه النجاحات قد تحققت على رغم من إجراءات المفروضة على طهران.



وننتقل إلى موقع تايمز أوف إسرائيل الذي سعى في مقال أيضًا إلى الإيحاء بأن برنامج إيران الفضائي وعلومه التطبيقية تمثل تهديداً للمحادثات النووية. وحاول القول بأن إيران تتعرض لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق.



يأتي هذا على الرغم من أن إيران صرحت مرارًا وتكرارًا أن برنامجها الفضائي والصاروخي غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال وأنها ترفض تحديد مهلة وموعد نهائي في مفاوضات رفع الحظر.



إلى ذلك ذكرت قناة فرانس24 في مقال مشابه أن الولايات المتحدة أعربت مرارا عن قلقها إزاء عمليات الإطلاق هذه التي يمكن أن تعزز تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية. في حين تصر إيران على أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وإن عمليات إطلاق أقمارها الصناعية وصواريخها تأتي في سياق تحقيق أغراض مدنية أو دفاعية فقط.



وفي وقت سابق كان قد كشف قائد وحدة الفضاء الخارجي في حرس الثورة الإيراني، العميد علي جعفر آبادي، اليوم الثلاثاء، مهمة القمر الصناعي "نور-2".



ونقلت مصادر رسمية عن العميد آبادي، قوله اليوم الثلاثاء، إنّ القمر الصناعي الإيراني سيقوم بمهام استطلاعية وقياسية، خاصة إرسال صور عن مسافة 500 كم لرصد الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل.



وأشاد آبادي بالتجربة الناجحة للقوة الجو- فضائية لحرس الثورة، من خلال إطلاق القمر الصناعي الإيراني "نور-2"، اليوم، والذي استقرّ في المدار 500 كم حالياً.



وأشار إلى أنّ عملية إنتاج القمر الصناعي الإيراني قد تمّ إنجازها بواسطة حرس الثورة، لكن جميع المؤسسات والمراكز الإيرانية الناشطة في مجال الفضاء الخارجي، ساهمت فيه، بما في ذلك الشركات المعرفية وجامعات البلاد، وهو ما يعد إنجازاً وطنياً هائلاً.



ووفق المسؤول الإيراني فإنّ القمر الصناعي "نور -2"، هو نسخة مطورة من القمر "نور –1"، باعتباره أول تجربة إطلاق أقمار صناعية لدى حرس الثورة، والذي استطاع الدوران 10 آلاف مرة حول الأرض، حيث يستقر في المدار 350 كم، على أن يواصل مهامه لفترة تقل عن عام آخر. وتمكّن من تصوير قاعدة العديد في قطر بصورة عالية الدقة، والتي تعدُّ أكبر قاعدة جوية أميركية غرب آسيا، ويوجد فيها، بحسب بعض المصادر، 13 ألف عنصر.



وكشف آبادي، بأنّ نتائج المعلومات التي سيرسلها القمر "نور -2"، يمكن استخدامها لأغراض عامة ودفاعية، فضلاً عن إرساله صوراً لاستخدامها في رصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.



كما أشار قائد وحدة الفضاء الخارجي في حرس الثورة الإيراني، إلى ناقل القمر "قاصد" المنتج محلياً أيضاً، والذي حمل القمر "نور-2"، اليوم، لافتاً إلى أنّ هذا الناقل مزوّد بمحركات فضائية مصنعة من "مواد مؤلفة" خفيفة ومواكبة لأحدث التقنيات في العالم.



بدوره، قال مسؤول الشؤون الإدارية في منطقة جابهار الحرة، نصر الله إبراهيمي، في تصريح خلال لقائه برئيس منظمة الفضاء الإيراني: "إن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر توطيد العلاقات بين إيران والبلدان الصديقة، مثل الصين والهند، في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء".