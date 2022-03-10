ماذا وراء زيارة مسؤول صهوني إلى المنامة ؟

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن رئيس الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، استقبل كوخافي لدى وصوله المطار في زيارة رسمية.



ومن جهته، وصف الجيش الإسرائيلي زيارة كوخافي للبحرين بـ"التاريخية".



وأضاف أن كوخافي التقى نظيره البحريني، وكذلك مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين ناصر بن حمد آل خليفة.



ومن المقرر أن يلتقي كوخافي "بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية، بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال تشارلز براد كوبر، في مقر الأسطول في البحرين"، وفق البيان.



ويرافق كوخافي خلال الزيارة -التي لم يكشف عن مدتها- مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بينهم رئيس هيئة الإستراتيجية والدائرة الثالثة -الذي يعد أيضا المسؤول العسكري عن ملف إيران- تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية إفي دفرين، ورئيس الدراسات في شعبة الاستخبارات (العسكرية) عميت ساعار.



وفي هذا الصدد انتقد مسؤولون في اجهزة الامن الاسرائيلية الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية افيف كوخافي للعاصمة البحرينية المنامة واصفين الزيارة بانها بلا معنى.



افيف كوخافي رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية في العاصمة البحرينية المنامة، والهدف المعلن من زيارة اعلى رتبة عسكرية في جيش الاحتلال الى عاصمة عربية هو توقيع اتفاقيات امنية، قد يكون عنوانها مواجهة ما بعد الاتفاق النووي بين القوى الكبرى والجمهورية الاسلامية، لكن كوخافي الذي زخرت الصحافة الاسرائيلية بزيارته للمنامة تلقى انتقادات واسعة من اجهزة الامن الاسرائيلية التي وصفت من احد المسؤولين فيها بانها بلا معنى، مشددا على ان الايرانيين لن يظلوا مكتوفي الايدي اتجاه قادة الاحتلال على حد تعبير المسؤول الامني الاسرائيلي.



وقال مدير مركز القدس للدراسات عماد ابو عواد: "بالتاكيد إسرائيل تسعى من خلال هذه الزيارات الى تثبيت معادلة مهمة حلف عربي من اجل مواجهة وايران وتحويل الساحات العربية الى ساحات مواجهة وانطلاق الى وقف امام بالخطر الايراني، الامن الصهيوني يرى ان مثل هذه الزيارات مفيدة من الناحية الامنية مع وجود انتقاد من الممكن ان هذه الزيارات تؤدي الى نوعا ما الى استفزاز ايران"حسب تعبيره.



زيارة كوخافي الى البحرين وان كانت لها مغازي امنية وتحمل رسائل بان الدول المطبعة انحدرت الى ما دون العلاقات السياسية والاقتصادية، الا انها تعتبر قفزة في الهواء في ظل التخبط الذي يعيشه كيان الاحتلال وعدم قدرته على مواجهة التحديات على الارض الفلسطينية.



وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سعد نمر: "ان الاسرائيليين الان يحاولون ان يشكلو نوع من التحالف مع هذه الدول حتى يكون لهم موطء قدم وامكانية للوصول لاماكن اقرب باتجاه ايران وباتجاه اليمن".



الاحتلال الاسرائيلي يدرك ان وجوده في الاقليم طارىء ويحاول الحصول على شرعية من الدول التي تطبع معه، لكن الشرعية التي يرجوها الاحتلال الاسرائيلي لاتمنح على الاطلاق من انظمة هي اصلا لم تحصل يوما من شعوبها على الشرعية، لأن فاقد الشيء لايعطيه.



وفي سبتمبر/أيلول 2021، جرى نقل العلاقة بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي إلى القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بعد أن كانت إسرائيل ضمن القيادة الأميركية الأوروبية (يوكوم).



وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "الزيارة المكوكية التي تم الإعلان عنها فقط بعد هبوط رئيس الأركان في البحرين، تأتي على خلفية الاتفاق النووي الجاري إعداده بين إيران والقوى الكبرى (في محادثات جنيف)، والذي يثير قلقا كبيرا في إسرائيل".



وفي 14 فبراير/شباط الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت -للمرة الأولى- المنامة، والتقى ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، ومسؤولين آخرين بينهم وزراء الخارجية والصناعة والمواصلات.



وسبقت زيارة بينيت إلى البحرين زيارتان لوزيري الخارجية يائير لبيد والدفاع بيني غانتس، خلال الأشهر الماضية.



ووقع غانتس مع وزير شؤون الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي على مذكرة تفاهم تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الأمنية بين الجانبين.



وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين -في واشنطن- اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب (2017-2021).