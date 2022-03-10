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الخميس 10 آذار 2022 ساعة 22:51

إصابات خلال مداهمة وكر عصابة لتهريب أشخاص في حمص

إصابات خلال مداهمة وكر عصابة لتهريب أشخاص في حمص
وعن تفاصيل العملية ذكرت الوزارة في بيان أن معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في حمص بوجود شخص يعمل ضمن شبكات تهريب أشخاص وخطف وسلب وسرقة بالريف الغربي للمحافظة فأرسلت دورية إلى المكان وألقت القبض عليه.

ووفقاً للبيان اعترف المقبوض عليه بانضمامه لشبكة التهريب التي تقوم بتجميع أشخاص يودون مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة واحتجازهم ضمن منزلين في قرية خربة الحمام ثم ابتزازهم وتصويرهم والتواصل مع ذويهم للحصول على مبالغ مالية لقاء الافراج عنهم.

وبناء على الاعترافات شكلت الوزارة حسب البيان دوريات من فرعي الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ووحدتي حفظ الأمن والنظام والمهام الخاصة لمداهمة أوكار العصابة حيث ألقى متزعمها قنبلة وأطلق النار بشكل كثيف على الدوريات ما أدى لإصابة ثلاثة ضباط وأربعة عناصر ثم أطلق النار على نفسه وفارق الحياة وبتحري الغرفة التي كان يتحصن فيها عثر على بندقية حربية وقنابل وعدة مخازن مملوءة بالذخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه بتدقيق وضع المقبوض عليه تبين أنه مطلوب لقسم شرطة البياضة بجرائم تهجم وسب وشتم وقيادة دراجة بطريقة رعناء وبحقه 7 أسبقيات بجرائم سرقة وتحرش وهروب من مركز رعاية الأحداث كما تبين بتدقيق وضع متزعم العصابة أنه يوجد بحقه 17 طلباً بجرائم خطف وسلب وسرقة وترهيب الأهالي وإطلاق النار وممانعة الدوريات وتعاطي المخدرات وتزوير العملة.

وأكدت الوزارة مصادرة الأسلحة والذخيرة وأن التحقيقات ما زالت مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية.
مصدر : وكالات
رقم : 983175
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