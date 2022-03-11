لجنة حقوقية ليبية تحذر من التصعيد العسكري بطرابلس

وطالبت اللجنة في بيان صحفي لها أصدرته -الخميس- واطّلعت 218 على نسخة منه، جميع الأطراف والكيانات المسلحة بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب المزيد من العنف والاقتتال.



وحذرت اللجنة في بيانها من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة، وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر.



وخلص بيان اللجنة إلى تجديد الدعوة إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2174 و 2259، بشأن ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وحظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.