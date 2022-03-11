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الجمعة 11 آذار 2022 ساعة 12:07

وفد حكومي موريتاني يرأسه الوزير الأول يغادر إلى المغرب

وفد حكومي موريتاني يرأسه الوزير الأول يغادر إلى المغرب
ويضم الوفد وزراء وزير الصيد والاقتصاد البحري إدي ولد الزين، والزراعة سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، والتجارة الناها بنت حمدي ولد مكناس، والإسكان سيد أحمد ولد محمد، والتعليم العالي آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والعمل الاجتماعي الناها بنت هارونا ولد الشيخ سيديا.

كما يضم الوفد أيضا مديرة ديوان الوزير الأول عيشه فال فرجس، والسفير الموريتاني في المغرب محمد ولد حناني، و خديجة بنت اسغير،مكلفة بمهمة بديوان الوزير الأول، و حسني ولد الفقيه، مستشار بديوان الوزير الأول مكلف بالاتصال، ابابه عباد، مستشارة بديوان الوزير الأول مكلفة بالبنى التحتية، با آمباتى، مستشار بديوان الوزير الأول مكلف بالشؤون الاجتماعية.

كما يضم أيضا يوسف جاكانا، مدير صندوق الإيداع والتنمية، محمد ولد بهناس، مدير تشريفات الوزير الأول، وممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية المشاركة في هذه الدورة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
مصدر : وكالات
رقم : 983230
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