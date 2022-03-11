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الجمعة 11 آذار 2022 ساعة 12:09

ايران تدعو الى تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية بالكامل ومن دون تمييز

ايران تدعو الى تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية بالكامل ومن دون تمييز
واشار الى تنفيذ سوريا لالتزاماتها وقال: ان سوريا نفذت التزاماتها وفقا للمعاهدة وتواصل التعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وقدمت تقريرها الـ 98 حول محو الاسلحة الكيمياوية في اراضيها في 17 كانون الثاني/يناير 2022. فضلا عن ذلك فان سوريا قدمت بصورة منتظمة للامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وامانة منظمة الامم المتحدة معلومات حول امتلاك واستخدام بعض المنظمات الارهابية للاسلحة الكيمياوية.

واضاف: انه نظرا للتداعيات الكارثية والرهيبة للاستخدام الممنهج للاسلحة الكيمياوية من قبل صدام، دكتاتور العراق السابق خلال حربه العدوانية على ايران فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعرب عن معارضتها لاستخدام الاسلحة الكيمياوية من قبل اي كان وفي اي مكان وزمان ومهما كانت الظروف، وان التدمير والمحو الكامل لجميع الاسلحة الكيمياوية على المستوى العالمي وكذلك تنفيذ جميع الاجراءات الضرورية للحيلولة دون انتاجها، فقط يمكنه ضمان عدم استخدام الاسلحة الكيمياوية من جديد.

وانتقد تخت روانجي انعقاد الاجتماعات الشهرية والمكررة لمجلس الامن الدولي حول سوريا وقال: نحن نكرر طلبنا من مجلس الامن ونرى بان عقد اجتماعات شهرية وتكرار مواقف ومزاعم لا اساس لها ضد الحكومة السورية، ليس مفيدا لفاعلية مجلس الامن.
رقم : 983232
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