هجوم بمسيرة يشعل حريقا في مصفاة بترول بالعاصمة السعودية

وأوضحت الوكالة أنَ إمدادات البترول ومشتقاته لم تتأثر. وأضافت نقلاً عن مسؤول بوزارة الطاقة أنَ الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجمْ عنه إصابات.