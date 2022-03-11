العراق.. مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' في سامراء

وقال المصدر إن "أبطال طيران الجيش تمكنوا من قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".



وأضاف أن "ذلك جرى أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء"