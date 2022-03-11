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الجمعة 11 آذار 2022 ساعة 17:49
قتيلان وعدد من الإصابات خلال تظاهرات في الخرطوم وأم درمان
وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من الإصابات بالرصاص الحي في مدينة الخرطوم، وأم درمان غربي العاصمة.
وذكرت أن عدد ضحايا الاحتجاجات ارتفع إلى 87 قتيلا، من بينهم 13 طفلا منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي.
مصدر :
وكالات
رقم :
983278
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