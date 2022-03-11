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الجمعة 11 آذار 2022 ساعة 17:50

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله يدعو للاستقلالية عن القرار الاميركي

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله يدعو للاستقلالية عن القرار الاميركي
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين "أنّ بلدنا لن يجد طريقًا للخروج من المأزق ما لم يتخذوا القرار الحقيقي بالاستقلال الحقيقي"، وسأل "دلّونا في أيّ حقبة زمنيّة وأيّ رهان أميركي لسياسي أو حزب لبناني أنتج خيرًا للبنان؟، الرهان على الأميركي هو رهان على الباطل".

وخلال رعايته الحفل الذي أقامته المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم "مدارس المهدي (عج)" بمناسبة عيد المعلم، أضاف سماحته: "هناك جهات سياسيّة كلّما شعرت بالضعف ولم يكن لديها أيّ شيء تقدّمه إلى الناس تلجأ إلى الشتم وتحميل حزب الله المسؤولية، وهم يعلمون تمامًا أنّ حزب الله لا يستهدف أحدًا".

وأكد السيد صفي الدين لمن يقدم مواجهة حزب الله شعارًا له في الانتخابات بأنّه لن يصل إلى نتيجة، داعيًا من راهن على الأميركيين خلال عقود طويلة إلى إعطاء دليل واحد على أنّ هذا الرهان كان لصالح لبنان وليس لصالح العدو "الاسرائيلي".
رقم : 983279
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