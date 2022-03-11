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الجمعة 11 آذار 2022 ساعة 17:51

الهند تعلن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأ

الهند تعلن إطلاقها صاروخا على باكستان عن طريق الخطأ
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إطلاق الصاروخ جاء بسبب خطأ ارتكب خلال ممارسة أعمال الصيانة، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وسيتم إجراء تحقيق فيه.

من جانبها، استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد وأعربت له عن احتجاجها الشديد على "الخرق غير المبرر لمجالها الجوي من قبل جسم طارئ فاق سرعة الصوت".

وطالبت إسلام آباد نيودلهي بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في الحادث الذي قيل إنه حصل الأربعاء.

ووفقا للسلطات الباكستانية، سقط الصاروخ قرب مدينة ميان شانو بولاية البنجاب، ما ألحق أضرارا بممتلكات السكان المحليين.
مصدر : وكالات
رقم : 983281
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