الاحتلال يصادق على بناء 730 وحدة سكنية في مستوطنة بالقدس

كما صدقت اللجنة ذاتها على مخططين لغربي القدس الأول لـ850 وحدة في شارع يافا بالقرب من سوق "محنيه يهودا" والآخر لبناء 210 وحدات في كريات يعاريم.



وقالت صحيفة "كول هاعير" العبرية: إن المخطط في مستوطنة "بسغات زئيف" يقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 70 دونماً، ويتضمن حوالى 730 وحدة استيطانية ستبنى في 14 مبنى سكنياً يصل ارتفاعها إلى 12 طابقاً.



وأضافت: "بالإضافة إلى الوحدات السكنية، فإن المخطط يشمل 21 ألف متر مربع للتجارة والتوظيف، والتي ستتضمن واجهات المباني السكنية ومبنى كبيار، وحوالى 41 ألف متر مربع للأبنية العامة المستخدمة لأغراض تعليمية، المؤسسات الدينية والثقافية".



وتابعت: "أيضاً، ستخصص حوالى 16 دونماً للمساحات المفتوحة".



كما أشارت الصحيفة إلى المصادقة على مخطط على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 17 دونماً، ويقع في شارع يافا بالقرب من سوق "محنيه يهودا" ويتضمن حوالى 850 وحدة سكنية يتم بناؤها في 4 أبراج من 40 طابقاً.



وقالت: "من بين جميع الوحدات السكنية في الخطة، سيخصص حوالى 170 للشقق الصغيرة والإيجارات طويلة الأجل".



وبالإضافة إلى الوحدات السكنية، تشتمل الخطة على حوالى 14350 متراً مربعاً للفنادق، وحوالى 58500 متراً مربعاً للمكاتب، وحوالى 6600 متر مربع للتجارة التي ستدمج في الأدوار الأرضية والمباني منخفضة الارتفاع.



أما المخطط الثالث فسينفذ في "كريات يعاريم" بإقامة مجمعين متجاورين على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 18 دونماً، ويشتمل على نحو 210 وحدات سكنية في 9 عمارات في أبنية يصل ارتفاعها إلى 8 طوابق.



وقالت الصحيفة: "من بين جميع الوحدات السكنية في الخطة، سيخصص حوالى 40 وحدة سكنية صغيرة، وبالإضافة إلى الوحدات السكنية، تشمل الخطة حوالى 6000 متر مربع للمباني العامة، تستخدم لبناء مدرسة كبيرة وكنيس، وحوالى 3660 متراً مربعاً للتجارة والتوظيف على واجهات المباني، كما تضمنت الخطة نحو 4.5 دونم مناطق عامة مكشوفة، منها حديقة عامة تبلغ مساحتها حوالى 3 دونمات".