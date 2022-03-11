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الجمعة 11 آذار 2022 ساعة 17:58

فيينا.. ماذا وراء الإعلان عن توقف المفاوضات ؟

فيينا.. ماذا وراء الإعلان عن توقف المفاوضات ؟
وفي خضم تطورات الوضع الدولي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الجمعة عن الحاجة إلى "توقف" في مفاوضات فيينا بعدما كانت بلغت مراحل حاسمة.

وتجري إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.

وبعدما وصلت المفاوضات إلى مرحلة اعتبرت "نهائية" وأكد المعنيون بها تحقيق تقدم على رغم تبقي نقاط تباين معدودة، بدا أن التفاوض بدأ يواجه صعوبات إضافية في الأيام الماضية.

وتحدث مسؤولون إيرانيون الخميس عن تقدم واشنطن بـ"طلبات جديدة" وتسببها بـ"تعقيد" التفاوض لعدم اتخاذها "قرارات سياسية" مطلوبة، في حين أن الأطراف الغربيين أبدوا قلقهم من تأخر إنجاز التفاهم نتيجة طلب روسيا ضمانات أمريكية مكتوبة بألا تؤثر العقوبات الغربية على موسكو على خلفية هجومها على أوكرانيا، على تعاونها مع طهران في مجالات مختلفة.

وأعلن الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، تعليق مفاوضات فيينا حول الغاء الحظر عن ايران.

وعبر حسابه في تويتر غرّد بوريل قائلاً "يجب علينا أن نأخذ استراحة في المفاوضات بسبب عوامل خارجية"، لكنه لم يحدد طبيعتها، مشيراً إلى أن "النص النهائي للاتفاق شبه جاهز".

وأضاف: فريق الاتحاد الأوروبي سيكون على اتصال مع جميع المشاركين في محادثات فيينا لإنهاء الاتفاق.

ومن جهته علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على تصريح بوريل، وقال ان توقف محادثات فيينا بامكانه ان يكون فرصة لحل القضايا العالقة والعودة النهائية للمفاوضات.

وشدد خطيب زادة على أن جميع أطراف المفاوضات تركز على ضرورة انجاحها، ولن يؤثر أي عامل خارجي على الارادة المشتركة من أجل التوصل الى اتفاق جماعي.

وشدد خطيب زادة على أن جميع أطراف المفاوضات تركز على ضرورة انجاحها، ولن يؤثر أي عامل خارجي على الارادة المشتركة من أجل التوصل الى اتفاق جماعي.

 
رقم : 983288
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