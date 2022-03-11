الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى في جمعة ‘‘لن نرحل‘‘

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط الأجواء الباردة والماطرة، وتضييقات الاحتلال.



وبالتزامن مع ذلك، بينت مصادر مقدسية أن البلدة القديمة شهدت تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال، التي ضيّقت على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.



ومنعت قوات وشرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم لأبوابه.



كما أوقفت قوات الاحتلال عدداً من النساء في منطقة باب العامود، وعدداً من الشُبّان بالقرب من بابي الساهرة والأسباط، وفتّشتهم واحتجزتهم لفترةٍ من الوقت.



وفي ذات السياق، منعت قوات الاحتلال سبع حافلاتٍ من المرور عن معبر “آيال” الاحتلالي في مدينة قلقيلية، والتي كانت متجهة إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة والرباط فيه.



وعادة ما يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، رغم قيود وتشديدات قوات الاحتلال، التي تُضيّق على المصلين أثناء دخولهم، وتمنع بعضهم من الدخول.



جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تُضيّق على جميع أهالي الضفة أثناء زيارتهم للقدس والمسجد الأقصى، كونهم يُحرمون من زيارتهما بسبب عدم منحهم تصاريح دخول للعاصمة المحتلة.



وتقوم القوات بحجز العشرات يومياً عند أبواب البلدة القديمة أو أبواب المسجد الأقصى، فإما أن تقوم باعتقالهم وتمديد توقيف بعضهم، أو احتجازهم عبر دورياتها وإخلاء سبيلهم عند حواجزها الموصلة للضفة المحتلة.



وتعمدت قوات الاحتلال عرقلة دخول المصلين من أبواب الأقصى مدةً طويلة، واعتدت على المصلين عند باب حطة.



كما منعت قوات الاحتلال دخول عشرات المواطنين القادمين من الضفة الغربية، لكن تكبيرات المرابطين ظلت تملأ المكان.



ومن الداخل المحتل سُيّرت قوافل الأقصى من مدينة كفر قاسم ضمن مبادرة بر الوالدين.



ويتطوع عدد من الشباب الفلسطيني في الداخل المحتل لحث المواطنين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.



ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة الحشد للمشاركة في حملة الفجر العظيم، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.



وحثت حماس في بيان صحفي، جماهير شعبنا في أماكن وجوده كافة، على المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في حملة الفجر العظيم (فجر لن نرحل) في المسجد الأقصى المبارك، وفي كلّ مساجد فلسطين المحتلة؛ استمراراً وتعزيزاً لهذا الحراك المبارك، ودفاعاً عن القدس والأقصى، ووفاءً للدماء الزكية التي بُذلت على عتباته، وتأكيداً على تمسكنا بحقوقنا المشروعة، وفي مقدّمتها تحرير أرضنا ومقدساتنا.



وأشادت بالمشاركة الواسعة في حملات (الفجر العظيم) السَّابقة، من جماهير شعبنا في الداخل والشتات، وجددت في الوقت ذاته مباركتها للعمليات البطولية في القدس وعموم الضفة المحتلة، واعتزازها بمشاهد الرّباط وشدّ الرّحال، ومظاهر الوحدة والتكاتف كالبنيان المرصوص، في حبّ القدس وحمايتها والدفاع عنها.



وأكدت أن هذه الحملات "تبعث برسائل للعدو الصهيوني أنَّ شعبنا بمكوّناته كافة ماضٍ في طريق تحرير الأرض والمقدسات، مهما كانت التضحيات".



وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.



وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمّت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.