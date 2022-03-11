الشيخ دعموش: لبنان لن يكون فريسة ‏للأطماع

وأضاف الشيخ دعموش في خطبة الجمعة، نحن في ‏حزب الله نخوض الانتخابات تحت شعار "باقون نحمي ونبني" لنحمي بلدنا ‏من كل الذين يتربصون به وبخيراته وثرواته ونبني الدولة القوية العادلة ‏الحرة المستقلة".‏



وقال: أن "الناس في هذه الانتخابات سيكونون أمام خيارين: خيار حماية لبنان ‏وبناء الدولة وإنقاذ البلد من الانهيار الذي هو خيار المقاومة، وخيار آخر يكون بجعل ‏لبنان تحت الوصاية الأمريكية وفرض التطبيع عليه وجره إلى الفتنة الداخلية، التي تسعى إليها جماعة أميركا في لبنان".



وأكد "أننا على يقين بأن أهلنا الشرفاء ‏والأوفياء ومهما اشتدت الضغوط عليهم لتبديل خياراتهم، لن يكونوا إلا مع ‏خيار المقاومة". ‏



واعتبر سماحته أن "من يحمل مشروع "إسقاط المقاومة" هو في الحقيقة يحمل ‏مشروع إسقاط لبنان القوي ورميه في الأحضان الإسرائيلية وجعله فريسة ‏للأطماع الصهيونية"، مشددًا على أن "لبنان لن يكون كذلك، بل سيبقى قويا ‏وعزيزا ومنيعا بجيشه وشعبه ومقاومته".‏



كما قال الشيخ دعموش: "طالما أن هناك شعبا واعيا وصابرا وثابتا ووفيا ومضحيا ‏كشعبنا، لن يستطيع أحد أن يسقط المقاومة وما سيسقط هو أحلامكم ‏وأوهامكم ومشروعكم وليس مشروع المقاومة".‏



وختم الشيخ دعموش قائلا إن "الرهان في مواجهة مشروع "إسقاط المقاومة" هو على مشاركة ‏الناس وحضورهم الكثيف واصواتهم ومقاومتهم في هذه المعركة".‎