اصابة جندي عراقي بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية بداخلها منتسبين بالجيش ضمن جرف الصخر جنوب بغداد".



واضاف ان " الحادث اسفر عن اصابة جندي بجروح طفيفة ".