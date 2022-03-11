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الجمعة 11 آذار 2022 ساعة 22:41
اصابة جندي عراقي بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية بداخلها منتسبين بالجيش ضمن جرف الصخر جنوب بغداد".
واضاف ان " الحادث اسفر عن اصابة جندي بجروح طفيفة ".
مصدر :
وكالات
رقم :
983322
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